"Они почувствуют войну так, как мы": Зеленский анонсировал сотни ракет и дронов по РФ

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Украина увеличивает производство собственного оружия, чтобы полноценно отвечать на ежедневные массированные атаки России. Сейчас украинские военные используют вдвое меньше средств, чем российская армия, но планируют догнать россиян по объемам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии в Таллине.

Сколько РФ выпускает ракет и дронов по Украине

Глава государства привел статистику ежедневных ударов со стороны России и сравнил их с текущими возможностями Украины.

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«Россия бьет по нам в основном около 650 дронов и от 35 до 100 ракет в день. Мы отвечаем и, конечно, сейчас у нас нет такого же количества средств. Но у нас есть 300-350 средств, которые мы используем. Мы выйдем на то количество, которое позволит нам в полной мере соответствовать им», — сообщил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что увеличение украинских средств ответа будет иметь прямое влияние на восприятие войны внутри самой России.

«Конечно, Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, они ощутят эту войну так, как ее чувствуем мы. Но они ощутят ее дома», — подытожил глава государства.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Зеленский объяснял, что идеальным результатом мирных переговоров является скорейшее окончание войны. Первым шагом к этому должно стать полное прекращение огня без всяких условий. Однако для этого требуются международные гаранты и постоянный контроль, чтобы Россия не воспользовалась паузой и не пошла в новое наступление.

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Также Владимир Зеленский заявил, что нынешнее лето может решить очень многое. В частности, речь идет о предстоящих саммитах на уровне ЕС, G7 и НАТО.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что Украина планирует создать ракеты с дальностью поражения до 2000 км.

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