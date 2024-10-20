Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине на этой неделе: количество шокирует

Россия не прекращает ежедневные удары по городам и общинам.

За эту неделю российские войска применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Сети.

"Сознательный террор врага против наших людей", — прокомментировал атаки врага президент.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в больших средствах ПВО и дальнобойности.

"Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору. Я благодарен всем партнерам, которые осознают и поддерживают нас", — добавил Зеленский.

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