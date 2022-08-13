Зеленский рассказал, сколько судов вышло из украинских портов с начала действия "зернового соглашения"

С начала реализации экспортной зерновой инициативы из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах.

Украинское зерно уже получили Европа, Азия и Африка. На борту 16 судов перевезено около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, успехи в экспорте позволили снизить остроту продовольственного кризиса, а также дало определенную надежду на покой странам – потребителям украинской агропродукции.

"И в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение части безопасности и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов", — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что уже прибыл и первый корабль под загрузку в рамках Всемирной продовольственной программы ООН – это поставки зерна, в частности, для Эфиопии, где особенно жестока ситуация с голодом. Сейчас судно готовится к отправке из порта "Южный".

"Для Украины это имеет заметную пользу. За неполных две недели из трех наших портов — "Одесса", "Черноморск" и "Южный" — удалось экспортировать такой объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта железной дорогой за прошлый месяц", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это дает украинцам рабочие места, приносит средства, необходимые для нашей посевной в следующем году, а также повышает доходы нашего государственного бюджета.

"Наращивать экономическую активность – это обязательный элемент пути к победе", – сказал Зеленский.

Напомним, в понедельник, 1 августа, из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно, перевозившее кукурузу.

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