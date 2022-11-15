Зеленский рассказал, сколько украинских детей принудительно депортировали в РФ

На заседании с генсеком ООО обсудили, как остановить депортацию украинских детей в Россию.

В понедельник, 14 ноября, за сопредседательства Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялось заседание Координационного совета Украины по вопросам защиты и безопасности детей.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

На заседании обсудили, как остановить депортацию украинских детей в Россию и вернуть домой всех, кто был насильно увезен. По информации президента, речь идет о по меньшей мере 11 тысячах детей.

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"Мы их знаем поименно. Но это только те, о ком мы знаем. А на самом деле вывезенных больше", – отметил глава государства.

Также в заседании приняли участие послы ведущих государств, которых Украина призывает помочь с реализацией этой задачи.

"Чтобы вернуть всех депортированных, нам действительно потребуется мощь всего мира. Я верю, что мы сможем это обеспечить", – подытожил Зеленский.

Генеральный секретарь ООН со своей стороны подчеркнул, что дети должны быть со своими семьями.

"Мы знаем о детях, которые были вывезены на российскую территорию. Эти случаи должны быть тщательно исследованы и расследованы. Нельзя соглашаться на упрощение процедуры получения гражданства, приводящие к упрощению усыновления детей российскими семьями. Мы должны требовать доступа к украинским детям, которые находятся на территории РФ", – подчеркнул он.

Фото: Офис президента Украины

Депортация детей в РФ

Напомним, что Россия массово вывозит украинских детей на свою территорию, особенно из детдомов. Так из интернатов Херсона россияне вывезли детей на территорию оккупированного Крыма. Детей разместили на базе одной из психбольниц Симферополя.

Детская омбудсменка России усыновила мальчика, которого незаконно вывезли из Украины. Поэтому МИД Украины инициирует дело.

ЕС требует от оккупантов отпустить всех похищенных и депортированных украинцев.