Зеленский рассказал, сколько военных из КНДР уничтожила Украина на Курщине

Украина продолжает защищать свои территории и подчеркивает необходимость международной помощи для эффективной обороны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла удар по Курской области, где Россия разместила около 12 тысяч северокорейских солдат.

Об этом он сообщил во время интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану.

По его словам, уже уничтожены 4 тысячи военных из КНДР.

Президент подчеркнул, что Украина просила у партнеров дальнобойное оружие, чтобы остановить северокорейских солдат еще на пути в Украину, но не получила его в достаточном количестве.

"Мы просим наших партнеров: "Дайте нам оружие для уничтожения военных целей – террористов, которые идут убивать нас"", – добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не хочет мира, единственная цель ее президента Владимира Путина – чтобы Украина перестала существовать.

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