Зеленский раскрыл истинную причину, почему Путин предлагает переговоры в Москве

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение Дональда Трампа по поводу проведения двусторонних, а затем трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, президент США предложил этот формат во время их последней встречи в Вашингтоне.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Владимир Зеленский подчеркнул, что он поддерживает любой формат, который предлагают Соединенные Штаты Америки. По его мнению, если Россия откажется, США будут вынуждены усилить давление на Путина. В частности, санкциями и поставками оружия.

Реклама

«Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Без каких-либо условий», — заявил Зеленский.

В то же время, украинский президент категорически отверг возможность поездки в Москву для этих переговоров.

Это не может быть так. Но мы можем встретиться в любой другой стране. На столе лежит множество предложений. С некоторыми из них согласны американцы, европейцы и, конечно, я. Но я думаю, что вопрос сейчас адресован России. Они не ответили», — отметил Зеленский.

По мнению Владимира Зеленского, российский диктатор Путин намеренно предлагает места для встреч, такие, как Москва, поскольку понимает, что он туда не поедет. Таким образом, Кремль пытается создать впечатление, что Россия не отказывается от переговоров.

Реклама

«Это все для того, чтобы было чувство, что не Путин отменяет встречи. Ощущение, что не Путин не хочет кончать войну, а кто-то другой. У него, если честно, не очень хорошо это выходит. Он играл в Турцию, Саудовскую Аравию. Он играл в разные форматы легитимности моей, нелегитимности моей. У него много разных причин для того, чтобы отсрочить встречу», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что затягивание переговоров приводит к ослаблению санкций и дипломатической деизоляции Путина. Это позволяет России наращивать военное производство.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется заключить соглашение» для завершения войны с Россией.

А еще Трамп заявил, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным маловероятны из-за глубокой личной розни.