Зеленский рассказал, в чем наиболее очевидно проявляется лидерская роль Украины

Президент отметил, что в рамках Продовольственной программы ООН Украина помогла странам, где люди буквально голодают или на грани голода.

Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 26 ноября.

"Благодаря нашей экспортной зерновой инициативе по трем черноморским портам мы отправили на мировой рынок около 12 миллионов тонн продовольствия. 40 стран мира. Из этого объема более 2,5 млн тонн – странам, у которых не просто дефицит продовольствия, а жесткий кризис", – рассказал президент.

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Зеленский отметил, что в рамках Продовольственной программы ООН Украина помогла странам, где люди буквально голодают или на грани голода. "Это, в частности, Эфиопия, Йемен. Также мы помогли Сомали и Афганистану. И это только начало", — сообщил он.

Напомним, 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что действие "зерновой инициативы" продлили еще на 120 дней.

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