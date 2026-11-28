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- Украина
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Зеленский рассказал важную новость об антибаллистике: есть договоренности по FREYJA
Президент Владимир Зеленский по итогам доклада заместителя руководителя ОП Павла Палисы сообщил о прогрессе в договоренностях с европейскими производителями по антибаллистической программе FREYJA, а также анонсировал продолжение закупки пикапов для фронта и кадровые назначения в армии.
Украина активно продвигается в реализации собственной антибаллистической программы FREYJA и приближает к созданию действенной системы защиты неба в сотрудничестве с европейскими оборонными производителями.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада замруководителя Офиса президента Павла Палисы.
По словам главы государства, во время совещания подробно разобрали приоритеты в работе над антибалистическим щитом и уже достигнуты договоренности с партнерами в Европе.
«Обсудили приоритеты в работе ради нашей антибаллистической программы FREYJA, соответствующие договоренности с производителями в Европе. Двигаемся по программе, и создание действительно эффективной антибаллистической системы приближаем», — подчеркнул Зеленский.
О чем еще говорилось в докладе Павла Палисы:
Усиление ПВО
Обсудили результаты переговоров с партнерами по передаче Украине новых средств противовоздушной обороны, турелей и другого необходимого оборудования.
Транспорт для фронта
Государство готовит продолжение программы закупки пикапов для украинских военных на следующий год — определяются необходимые объемы и финансирование.
Кадровые решения
Зеленский и Палиса обсудили ряд кадровых вопросов в военной сфере. В ближайшее время соответствующие назначения будут приняты совместно с министром обороны и главнокомандующим ВСУ.
Напомним, Украина будет сбивать баллистические ракеты собственным оружием: Fire Point назвала сроки. Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман прогнозирует, что испытания украинской противобаллистической разработки пройдут не позже первой половины 2027 года.