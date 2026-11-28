Владимир Зеленский и Павел Палиса / © Владимир Зеленский

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Украина активно продвигается в реализации собственной антибаллистической программы FREYJA и приближает к созданию действенной системы защиты неба в сотрудничестве с европейскими оборонными производителями.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада замруководителя Офиса президента Павла Палисы.

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По словам главы государства, во время совещания подробно разобрали приоритеты в работе над антибалистическим щитом и уже достигнуты договоренности с партнерами в Европе.

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«Обсудили приоритеты в работе ради нашей антибаллистической программы FREYJA, соответствующие договоренности с производителями в Европе. Двигаемся по программе, и создание действительно эффективной антибаллистической системы приближаем», — подчеркнул Зеленский.

О чем еще говорилось в докладе Павла Палисы:

Усиление ПВО

Обсудили результаты переговоров с партнерами по передаче Украине новых средств противовоздушной обороны, турелей и другого необходимого оборудования.

Транспорт для фронта

Государство готовит продолжение программы закупки пикапов для украинских военных на следующий год — определяются необходимые объемы и финансирование.

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Кадровые решения

Зеленский и Палиса обсудили ряд кадровых вопросов в военной сфере. В ближайшее время соответствующие назначения будут приняты совместно с министром обороны и главнокомандующим ВСУ.

Владимир Зеленский и Павел Палиса / © Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и Павел Палиса / © Владимир Зеленский

Напомним, Украина будет сбивать баллистические ракеты собственным оружием: Fire Point назвала сроки. Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман прогнозирует, что испытания украинской противобаллистической разработки пройдут не позже первой половины 2027 года.

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