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Зеленский рассказал, возникает ли у него депрессия во время войны

Зеленский рассказал, возникает ли у него депрессия во время войны

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Президент считает, что он поменялся.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет депрессии, несмотря на то, что он ежедневно работает в условиях полномасштабного вторжения.

Об этом он сообщил телеканалу CNN.

"Нет. Я в порядке. Я могу с этим жить", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он депрессию.

Президент отметил, что когда смотрит в зеркало, видит уже не того человека, который был перед началом полномасштабного вторжения. В частности, он видит уже старшего и, возможно, более мудрого человека.

Напомним, ТСН.ua писал, где живут и учатся дети Зеленского – 19-летняя дочь и 10-летний сын.

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