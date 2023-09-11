Зеленский рассказал, возникает ли у него депрессия во время войны

Президент считает, что он поменялся.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет депрессии, несмотря на то, что он ежедневно работает в условиях полномасштабного вторжения.
Об этом он сообщил телеканалу CNN.
"Нет. Я в порядке. Я могу с этим жить", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он депрессию.
Президент отметил, что когда смотрит в зеркало, видит уже не того человека, который был перед началом полномасштабного вторжения. В частности, он видит уже старшего и, возможно, более мудрого человека.
Напомним, ТСН.ua писал, где живут и учатся дети Зеленского – 19-летняя дочь и 10-летний сын.
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