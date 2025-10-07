Зеленский рассказал, вырастет ли цена на газ для населения

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Для усиления защиты энергетической инфраструктуры прифронтовых регионов Украины правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

«Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать», — отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Уже принято решение о моратории на отключение потребителей от энергообеспечения в прифронтовых общинах.

Зеленский подчеркнул: «При всех вызовах должны поддержать общины, которым сейчас сложнее всего».

Напомним, с началом осени, Россия усилила массированные атаки на энергетические объекты Украины, чтобы создать для украинцев масштабные блекауты зимой. В результате ударов по трансформаторным подстанциям в Харькове и электросетям во Львове и на Черниговщине города остались без света и тепла.

Также в Сети появляется все больше видео и фото из города Шостка Сумской области, где местные жители вынуждены готовить еду под открытым небом — на кострах и даже на свечах из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре региона, в результате которых город остался без электроэнергии и газоснабжения.