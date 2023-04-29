Зеленский рассказал, жалеет ли о каких-либо своих действиях с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сожалеет ли о каких-либо своих действиях с начала полномасштабного вторжения страны-агрессорки России. Глава государства говорит, что относится к себе критически.

Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ, отвечая на вопрос о том, жалеет ли он о каких-либо вещах, которые сделал или не сделал от 24 февраля 2022-го.

"Многое всего... Я отношусь к себе критически... Каждый день, когда заканчивается день, я думаю о том, что можно было сделать еще что-то, какие-то дополнительные шаги, может какие-то дополнительные звонки партнерам, чтобы они усилили наших воинов", — рассказал. президент.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул: понимает, что не все зависит именно от него. По словам Зеленского, "это война, где постоянно чего-то не хватает". Президент говорит, что в начале войны его команда боялась, что такое давление на другие страны может привести к тому, что Украина поссорится с ними всеми.

"Все этого боялись. А я жил в одном ощущении – ежедневно сообщение о том, сколько погибло людей. И я живу с этим... Постоянно не хватает чего-то: артиллерия, танки, бронированная техника... Это война, где постоянно чего-то не хватает и где постоянно на следующий день ты думаешь о том, что нужно было сделать что-то по-другому", — подчеркивает президент.

Зеленский замечает: для него самое главное, чтобы не было колебаний в принятии решений: "Я не сомневаюсь, принимая решение. Потом уже, анализируя, думаю, что можно было лучше, наверное".

Напомним, на прессконференции 24 февраля 2-23-го президент Владимир Зеленский рассказал, что за год войны его разочаровали те, кто должен руководить страной, а вместо этого выехали из Украины и Киева.

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