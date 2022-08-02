Зеленский рассмотрел петицию о легализации однополых браков: какое принял решение

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в нашем государстве, которая набрала нужное количество голосов.
Владимир Зеленский рассмотрел петицию о легализации однополых браков. Он отметил, что для легализации нужно менять Конституцию Украины, а во время военного положения это сделать невозможно.
Об этом идет речь на официальном сайте электронных петиций.
Как стало известно, за два месяца петиция набрала более 28 тысяч голосов украинцев. Зеленский отметил, что каждый гражданин неотделимая часть общества, поэтому на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины.
“По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины мужчины – статья 51. В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена – статья 157 КУ. В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также добавил, что Кабмин принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая это, премьер-министру Украины поручено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах.
Напомним, что Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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