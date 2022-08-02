Зеленский рассмотрел петицию о легализации однополых браков: какое принял решение

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в нашем государстве, которая набрала нужное количество голосов.

Владимир Зеленский рассмотрел петицию о легализации однополых браков. Он отметил, что для легализации нужно менять Конституцию Украины, а во время военного положения это сделать невозможно.

Об этом идет речь на официальном сайте электронных петиций.

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Как стало известно, за два месяца петиция набрала более 28 тысяч голосов украинцев. Зеленский отметил, что каждый гражданин неотделимая часть общества, поэтому на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины.

“По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины мужчины – статья 51. В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена – статья 157 КУ. В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что Кабмин принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая это, премьер-министру Украины поручено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах.

Напомним, что Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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