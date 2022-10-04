"Зеленский расставил точки над "i": в Офисе президента прокомментировали указ о признании никчемной попытку аннексии Россией

На территории Украины не действуют российские "указы", потому что они юридически ничтожны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Президент Зеленский еще раз расставил точки над "і"… Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – юрисдикция исключительно Украины. На территории Украины не действуют российские "законы/указы". Потому что они юридически ничтожны. Все сделки, включая право собственности, будут восстановлены по всей территории", — написал он.

Президент #Зеленский еще раз расставил… Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Крым – юрисдикция исключительно. На территории Украины не действуют «законы/указы». Потому что они юридически ничтожны. Все сделки, включая право собственности, будут восстановлены на всей территории. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 4, 2022

Напомним, что во вторник, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687/2022 о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

На церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.

После подписания президентом Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран произнесли свое осуждение этого решения и свое несогласие. В частности, США ввели против российских топ-чиновников санкции.

Совбез ООН собрался, чтобы отреагировать на незаконную аннексию Россией украинских территорий, однако РФ ветировал резолюцию Совбеза ООН об осуждении аннексии.

Из — за попытки аннексии Украина обратилась в Международный суд в Гааге. Также в МИД Украины заявили, что мир должен признать Россию государством-террористкой из-за попыток аннексии территории Украины.