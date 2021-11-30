"Зеленский расстроен": на Банковой отреагировали на решение КСУ

В ОП надеются, что "Верховный суд примет выгодные решения".

В Офисе президента отреагировали на решение Конституционного суда Украины по поводу отказа приводить к присяге новых судей, назначенных Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Никифоров отметил, что "Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте".

"Для Офиса Президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ. Вместе с тем президент надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу", – говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский назначил новых судей КСУ. Ими стали Александр Петришин и Оксана Грищук. Они назначены по квоте Зеленского.

Сегодня, 30 ноября, КСУ отказался приводить к присяге новых судей, ссылаясь на то, что у КСУ отсутствуют вакансии судей по квоте президента. Как пояснили в КСУ, нет мест, потому что Александр Тупицкий и Александр Касминин являются судьями КСУ.

Следует отметить, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.