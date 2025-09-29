Зеленский разрешил экспорт оружия из Украины: в какие страны будут продавать

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Украина намерена возобновить экспорт оружия в другие государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 29 сентября.

«Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены. Работаем и в вопросе экспорта — контролируемого экспорта нашего оружия, некоторых видов, которые у нас в профиците», — сказал глава государства.

По его словам, экспорт определенных видов оружия может дать Украине дополнительные финансы на производство «дефицитных вещей, которые так нужны на фронте сейчас, и тех, которые лучше всего показали себя в ударах в глубину российской территории».

Зеленский сообщил, что договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток, а также Африка.

Напомним, 27 сентября Зеленский заявил, что Украина до конца войны будет осуществлять контролируемый экспорт оружия, на которое нет дефицита.