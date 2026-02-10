Зеленский разрешил мужчинам 60+ официально служить в армии и воевать: детали

Зеленский разрешил мужчинам 60+ официально подписывать контракт с ВСУ / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте ОП.

Согласно этому указу мужчины 60+ смогут официально подписывать контракты для службы в армии.

«Во время военного положения для нужд Вооруженных Сил Украины на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные ВВК пригодными к военной службе по состоянию здоровья», — говорится в указе.

Для принятия на военную службу указанные лица представляют:

соответствующие обращения (заявления) и письма (письменные согласия) от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания.

Лицам, принимаемым на военную службу по контракту лиц офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования в установленном порядке кандидата Генштабом ВСУ.

Заметим, что этот указ по существу ничего нового не несет, а лишь приводит в соответствие законодательную базу. Ведь еще в июле 2025 года Верховная Рада поддержала закон №4467-IX, согласно которому женщины и мужчины в возрасте 60+ смогут добровольно проходить военную службу по контракту.

ТСН. ua писал, в какие части их отправят, какие бонусы предусмотрены, и получат ли добровольцы 60+ миллион грн, как это предусматривает контракт для молодых ребят 18-24 лет.

Также мы писали, почему этот закон вызывает беспокойство.