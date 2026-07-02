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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1332
Время на прочтение
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Зеленский резко обратился к США и союзникам: чего требует Украина

Владимир Зеленский у поврежденного дома от атаки РФ в Киеве рассказал о критической проблеме с ракетами от США.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Снабжение ракет от США сейчас происходит слишком медленно, несмотря на то, что приоритетом международных партнеров должна быть защита людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Киеве у завалов дома, передает ТСН.

Поставка ракет для Украины — что заявил Зеленский

«Мы благодарны американской команде за передачу этих ракет, но сегодня это происходит слишком медленно. Честно говоря, слишком медленно», — отметил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что рассчитывает на встречу с американской делегацией в ближайшие дни. По его словам, главным вопросом в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом и его командой остается противодействие России. При этом украинский лидер подчеркнул, что ситуация требует конкретных действий, а не разговоров. Также Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите НАТО.

Владимир Зеленский призвал западных политиков считаться с человеческими потерями в Украине, которые являются значительно большей трагедией, чем любые логистические или политические трудности с доставкой оружия.

«Это проблема — потерять свой дом, свой дом. Они потеряли своих детей, свои семьи, свою жизнь. И я думаю, что именно в этом проблема», — подчеркнул Президент.

Он также добавил, что понимает внутренние политические процессы в США и Европе, где жизнь часто подчинена избирательным циклам. Однако Владимир Зеленский призвал партнеров поставить во главу угла спасение жизней украинцев.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, Киев пережил мощную массированную атаку России. Страна-агрессорка запускала по столице разные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «справедливый ответ» России за массированный удар по Киеву, во время которого погибли более 20 мирных людей.

К слову, власти объявили 3 июля в Киеве Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки России. В городе будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены развлекательные мероприятия.

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Дата публикации
Количество просмотров
1332
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