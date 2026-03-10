Зеленский резко отреагировал на задержание инкассаторов в Венгрии и обратился в Европу

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку ситуации с захватом инкассаторов на территории Венгрии. Глава государства согласился с определением этих действий как «бандитизма» и призвал европейские страны к публичной реакции.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов о позиции партнеров и действиях венгерских спецслужб.

«Я думаю, что пример с бандитизмом очень подходит. Это что касается того, что это было. Что касается партнеров, со многими я говорил и еще раз повторяю вам уже официально, публично то, что говорил многим нашим друзьям. От Европы нужно сегодня одно — не молчать», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Задержание украинских инкаторов в Венгрии — последние новости

Ранее Венгерские силовики задержали два украинских бронированных автомобиля, перевозивших золото и десятки миллионов в валюте. Глава МИД Андрей Сибига назвал действия Венгрии «государственным терроризмом», Украина уже направила официальную ноту с требованием уволить граждан.

Тогда венгерская таможенная служба заявила о подозрении в «отмывании средств», не предоставляя подробных объяснений.

Также потом стало известно, что семь украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.

Они вернулись домой в тяжелом эмоциональном состоянии. В настоящее время продолжается работа над возвращением в Украину инкассаторских автомобилей и перевозимых в них средств.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сиярто озвучил странные подозрения в транспортировке украинскими инкассаторами через территорию этой страны наличных средств в долларах и евро.