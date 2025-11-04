Зеленский резко ответил на предложения ограниченного членства в ЕС

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский решительно заявил, что Украина примет лишь полноценное членство в Европейском Союзе, отвергая идеи промежуточных или ограниченных статусов.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос издания Euronews во время форума по расширению блока, где он защищал заявку Украины на вступление.

Комментарий президента прозвучал на фоне активных дискуссий в ЕС по поводу необходимости его реформирования перед приемом новых членов. В частности, обсуждается предложение ввести испытательный срок для новичков, в течение которого они могут быть лишены права вето. Зеленский отметил важность равенства стран-членов и общих ценностей:

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Европейская комиссия в черновике своего ежегодного отчета признала приверженность Украины евроинтеграционному курсу, однако отметила необходимость активизировать реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и независимости судебной власти.

Также президент Владимир Зеленский на саммите расширения ЕС во вторник призвал Соединенные Штаты Америки быть открытыми к возможности предоставления Украине дальнобойного оружия, подчеркнув, что оно необходимо как фактор сдерживания агрессора.