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Зеленский резко ответил на слова Трампа, что "войну можно завершить через 24 часа"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Зеленский резко ответил на слова Трампа, что "войну можно завершить через 24 часа"

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Президент Зеленский отметил, что война в Украине продолжается с 2014 года, однако при каденции Трампа Украина и РФ не сели за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что войну можно завершить через 24 часа за столом переговоров.

Свое мнение на этот счет глава государства высказал в интервью WJS.

"Я не понял, почему Дональд Трамп говорил, что за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского за стол переговоров и завершил войну. Он мог тогда это сделать, когда он был. Но этого не произошло. Да, вопрос был не столь острый — поэтому что не было полномасштабного вторжения. Но были оккупированы наши территории", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что войну, конечно, хотелось бы завершить как можно скорее, но это не связано с американской администрацией – будет ли она такая же или изменится после президентских выборов в США в 2024 году.

"Президент Байден – он президент во время полномасштабной войны, и он помог нам больше, чем президент Трамп. Но при этом нужно понимать, что тогда не было полномасштабной войны и я не знаю, как бы действовал Трамп", – отметил глава государства.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил начать контрнаступление. Глава государства отметил, что украинская армия, к сожалению, получила не все вооружения и технику, которую хотела бы иметь для контрнаступления, но ждать больше нет времени, потому что это слишком дорого стоит украинским семьям.

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Дата публикации
Просмотры
2266
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