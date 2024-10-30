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Зеленский резко прокомментировал "слив" секретного пункта Плана победы по ракетам Tomahawk

Зеленский резко прокомментировал "слив" секретного пункта Плана победы по ракетам Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Президент Зеленский прокомментировал появление в СМИ информации о ракетах Tomahawk для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал партнеров за утечку информации о просьбе Украины в ракетах Tomahawk, которая должна была быть конфиденциальной.

Об этом глава государства сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы 30 октября.

"Когда многие страны начали поддерживать План победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, — они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk", — заявил он.

По словам президента, вопрос о Tomahawk был конфиденциальной информацией между Украиной и США.

"Как понимать сообщения о Tomahawk? Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым Домом. Значит, между партнерами нет ничего конфиденциального", – заявил глава государства.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что в секретной части Плана победы президента Зеленского содержалось предложение в США передать Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии 1600 километров.

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