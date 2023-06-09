Зеленский резко высказался об отсутствии Красного креста на временно оккупированной Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам 8 июня. Он рассказал о борьбе с последствиями подрыва ГЭС, терроре окупантов на Херсонщине, преодолении проблем с питьевой водой и ситуации на фронте.

На всех уровнях государства и местных властей продолжается работа по спасению как можно большего числа людей из затопленных районов. Эвакуация продолжается. Зеленский поблагодарил военных, чрезвычайников, правоохранителей и всех привлеченных к помощи пострадавшим.

"На нашей свободной территории присутствуют международные организации, конкретная помощь. В частности, это украинский Красный Крест и многие другие. Я благодарен каждой организации, каждому волонтеру, каждой компании, реально приобщившимся к спасательной операции", — подчеркнул президент.



В то же время он отметил, что отсутствие некоторых международных организаций, в том числе и Красного креста, в зоне бедствия именно на оккупированной территории и отсутствие их помощи там украинцам является "просто самоуничтожением".

Террор окупантов в Херсонской области

Захватчики пытаются еще усугубить ситуацию. Они сознательно продолжают обстреливать Херсон и общины области, которые уже затоплены. Россияне атакуют даже точки эвакуации.



"Оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонщины. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа. И это также абсолютно сознательный выбор российского руководства. Нет сейчас в мире тех, кто не увидел бы, что Россией руководят изверги. Нелюди, которые лично и есть наибольшей катастрофой на планете сегодня. Мы должны сделать вместе с партнерами все, чтобы мир доказал, что умеет справляться с такими катастрофами, с такими террористами", — подчеркнул украинский лидер.

Проблемы с питьевой водой

Для разрешения ситуации с питьевой водой есть ресурсы, деньги и соответствующие решения. Власти сделают все, чтобы обеспечить людей водой, несмотря на катастрофу такого масштаба. Отдельно президент провел совещание по поводу водоснабжения в Днепропетровской области — в Кривом Роге, Марганце, Никополе, Покрове и не только.



"Ситуация с инфраструктурой, естественным ущербом. Ущерб от российского теракта очень значительный, это всем понятно. Но должно быть понятно и то, что нет альтернатив, кроме максимального восстановления. Возможно, это Россия останется опустошенной после Путина, но не Украина", – подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте

Президент поблагодарил командующих подразделений "Хортица" и "Таврия", а также всех, кто воюет на самых горячих направлениях. В Донецкой области продолжаются очень жесткие бои, но есть результат, отметил президент.

"Благодарю каждого нашего воина! Авдеевка, Марьинка, весь восток, ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки – видим каждую деталь. Но озвучивать – не сегодня", — сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что президент провел важную встречу с военным командованием ВСУ.