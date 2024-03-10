Зеленский резко высказался по поводу предложения Папы Римского поднять "белый флаг"

Президент Украины прокомментировал скандальное заявление понтифика.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Папы Римского Франциска, порекомендовавшего Украине поднять "белый флаг".
Свой комментарий президент высказал во время своего вечернего обращения.
Он заявил, что вместе с армией на передовой с самого начала войны находятся капелланы всех религий.
"Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи – все. И я благодарю каждого украинского капеллана, которые – с армией, в Силах обороны. Там, на передовой", — сказал президент.
Зеленский заявил, что военные капелланы помогают защитить жизнь и человечность, а также поддерживают украинских воинов.
"Вот что такое церковь – с людьми. А не в двух с половиной тысячах километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", — заявил президент.
Кроме того, президент заявил, что украинские военные продолжают защищать страну и Европу в целом от российских убийц.
"Российские убийцы и застенки не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась. Каждый, кто защищает жизнь и людей, выполняет почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения", — заявил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что глава УГКЦ отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Латвии прокомментировал скандальное заявление Папы Римского.
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