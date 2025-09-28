Зеленский: РФ опять атакует энергообъекты — будет ли блекаут этой зимой

Россия начала новую волну энергетического террора, — Зеленский / © ТСН.ua

Россия пытается и в этом году ударить по Украине блекаутом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 28 сентября.

По словам президента, во время ночного массированного удара РФ среди прочего атаковала энергетические объекты.

«Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная российская тактика — Россия пытается и в этом году ударить по Украине блекаутом. Фактически в течение этих недель, когда шла Генеральная Ассамблея ООН, Россия буквально каждый день, каждый час использовала для ударов по Украине. Очень подлые удары. И именно это характеризует Россию — то, что они делают, а не то, что они говорят или запускают по всему миру. Они отвергли все реальные предложения мира и заслуживают действительно жесткого давления», — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский предупредил Кремль о неминуемом симметричном ответе в случае энергетического террора.