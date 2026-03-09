ТСН в социальных сетях

Зеленский раскрыл новую роль Украины на Ближнем Востоке

© Getty Images

Украина готова использовать проверенный боевыми действиями опыт и технологии, чтобы помочь американским союзникам на Ближнем Востоке. Впрочем, Киеву также необходима дополнительная помощь в борьбе с Россией.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с The New York Times.

Глава государства заявил, что Украина направила экспертов по БПЛА для защиты американских баз в Иордании. Кроме того, президент сообщил NYT, что больше экспертов отправится на Ближний Восток, чтобы консультировать другие страны по борьбе с Шахедами, которые Россия использует против Украины уже много лет.

«Теперь, когда они также стали мишенью для шахмат, страны Персидского залива безумно запускают дорогие ракеты-перехватчики Patriot. Это эквивалентно использованию базуки, чтобы убить муху», — отмечает издание.

В то же время, Украине нужны Patriot для защиты от баллистических ракет, которыми Россия почти ежедневно атакует украинские города.

«Возможно, их можно было бы обменять на украинские беспилотники-перехватчики», — сказал Зеленский.

