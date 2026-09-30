Зеленский с Драпатым и Хмарой вдруг посетил военных операции «Вивальди» и сделал громкое заявление (видео)

Зеленский, Хмара и Драпатый / © Офис президента Украины

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В среду, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил фронт на Лиманском направлении. Глава государства побывал в пункте управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, участвующей в операции “Вивальди”.

Об этом украинский президент сообщил на официальной странице в Telegram-канале.

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О чем Зеленский говорил с командиром бригады

По его словам, он пообщался с командиром бригады о задачах, выполняемых подразделением, и потребностях бригады.

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«66-я ОМБр в рамках операции „Вивальди“ вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории», — подчеркнул Зеленский.

Какие вопросы обсуждали

Президент также добавил, что провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад, батальонов. Во время совещания военные доложили о решении по оборонным закупкам на уровне бригад. В частности, речь шла о приобретении пикапов, которые используются для выполнения боевых задач.

Также обсудили усиление сил беспилотных систем, увеличение финансирования на дроны, упрощение процедуры их закупки, расширение штата, а также пополнение и подготовку личного состава.

Отдельно подняли вопросы дальнобойной артиллерии. По словам Зеленского, этот вопрос был согласован с военными.

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© Офис президента Украины

Командиры будут готовить предложения по выплатам

Еще один вопрос, обсужденный во время встречи, — оплата службы военнослужащих на передовой. Президент сообщил, что командиры должны подготовить соответствующие предложения.

«Договорились также, что командиры подготовят предложения по оплате службы воинов на передовой», — отметил Зеленский.

© Офис президента Украины

Говорили о ситуации на фронте

Отдельную часть совещания посвятили ситуации на востоке и юге Украины. Командиры корпусов доложили о ходе боевых действий и актуальных потребностях военных.

Речь также шла о развитии дроновых и антидроновых технологий и новых способах ведения войны. Среди других тем:

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возвращение военнослужащих из СЗЧ,

привлечение иностранцев в службу,

вопросы логистики.

По словам Зеленского, все вопросы, которые нуждаются в решениях на уровне военного командования, должны дополнительно проработать и вынести на заседание Ставки.

Президент отметил, что власти работают над тем, чтобы украинские военные имели больше возможностей для защиты своих позиций.

Дата публикации 15:42, 30.09.26 Количество просмотров 29 Зеленский с Драпатым и Хмарой вдруг посетил военных операции «Вивальди», участвующих в наступлении

Операция «Вивальди» — последние новости

Напомним, на Лиманском направлении продолжается украинская операция «Вивальди». Она спровоцировала новую волну критики среди российских ультранационалистических «военкоров» из-за провала окупантов и успеха ВСУ. Россияне обвиняют командование РФ во лжи о ситуации на фронте и сокрытии украинских успехов.

28 сентября Третий армейский корпус успешно завершил третий сезон в рамках операции «Вивальди», освободив от оккупантов ряд населенных пунктов. Это населенные пункты Новое, Редкодуб и Екатериновка, а также возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

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