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Зеленский с Драпатым и Хмарой вдруг посетил военных операции «Вивальди» и сделал громкое заявление (видео)
Вместе с Владимиром Зеленским были главнокомандующий ВСУ Драпатый и министр обороны Хмара. Они посетили бойцов операции «Вивальди» на Лиманском направлении.
В среду, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил фронт на Лиманском направлении. Глава государства побывал в пункте управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, участвующей в операции “Вивальди”.
Об этом украинский президент сообщил на официальной странице в Telegram-канале.
О чем Зеленский говорил с командиром бригады
По его словам, он пообщался с командиром бригады о задачах, выполняемых подразделением, и потребностях бригады.
«66-я ОМБр в рамках операции „Вивальди“ вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории», — подчеркнул Зеленский.
Какие вопросы обсуждали
Президент также добавил, что провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад, батальонов. Во время совещания военные доложили о решении по оборонным закупкам на уровне бригад. В частности, речь шла о приобретении пикапов, которые используются для выполнения боевых задач.
Также обсудили усиление сил беспилотных систем, увеличение финансирования на дроны, упрощение процедуры их закупки, расширение штата, а также пополнение и подготовку личного состава.
Отдельно подняли вопросы дальнобойной артиллерии. По словам Зеленского, этот вопрос был согласован с военными.
Командиры будут готовить предложения по выплатам
Еще один вопрос, обсужденный во время встречи, — оплата службы военнослужащих на передовой. Президент сообщил, что командиры должны подготовить соответствующие предложения.
«Договорились также, что командиры подготовят предложения по оплате службы воинов на передовой», — отметил Зеленский.
Говорили о ситуации на фронте
Отдельную часть совещания посвятили ситуации на востоке и юге Украины. Командиры корпусов доложили о ходе боевых действий и актуальных потребностях военных.
Речь также шла о развитии дроновых и антидроновых технологий и новых способах ведения войны. Среди других тем:
возвращение военнослужащих из СЗЧ,
привлечение иностранцев в службу,
вопросы логистики.
По словам Зеленского, все вопросы, которые нуждаются в решениях на уровне военного командования, должны дополнительно проработать и вынести на заседание Ставки.
Президент отметил, что власти работают над тем, чтобы украинские военные имели больше возможностей для защиты своих позиций.
Операция «Вивальди» — последние новости
Напомним, на Лиманском направлении продолжается украинская операция «Вивальди». Она спровоцировала новую волну критики среди российских ультранационалистических «военкоров» из-за провала окупантов и успеха ВСУ. Россияне обвиняют командование РФ во лжи о ситуации на фронте и сокрытии украинских успехов.
28 сентября Третий армейский корпус успешно завершил третий сезон в рамках операции «Вивальди», освободив от оккупантов ряд населенных пунктов. Это населенные пункты Новое, Редкодуб и Екатериновка, а также возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.