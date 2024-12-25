Зеленский с раввинами отпраздновал Хануку и зажег ханукальные свечи

Президент поздравил еврейскую общину с праздником и поблагодарил за молитвы за Украину.

Сегодня, 25 декабря, по случаю начала праздника Хануки президент Владимир Зеленский вместе с раввинами Украины принял участие в зажжении ханукальных свечей.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Глава государства поздравил еврейскую общину с праздником и поблагодарил за молитвы за Украину и украинцев.

"Спасибо, что вы в Украине и поддерживаете всех. У нас уникальная страна – сегодня и Рождество, и Ханука. Это очень хорошо, что в Украине мы можем все вместе жить, бороться с тьмой благодаря тому, что есть свет. Поздравляю еврейскую общину с праздником. Желаю иудейским семьям мира, радости и щедрой судьбы. Пусть ханукия горит в каждом доме, придает силы и наполняет новыми надеждами, укрепляет веру в силу правды и справедливости", – отметил президент.

Зеленский рассказал, что ханукальную менору, которую зажигали сегодня, ему подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года, когда был четвертым из восьми дней Хануки 5784.

Глава совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что Ханука также напоминает миру о победе небольшого количества людей над сильным врагом.

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий произнес благословение и рассказал о значимости Хануки.

"Продолжается борьба между светом и тьмой. Мы видим, что благодаря вам ось зла становится намного слабее, и мы ее скоро победим. Будем зажигать эти свечи и будем надеяться на Всевышнего – он нам поможет, и мы будем молиться со всеми, чтобы вскоре увидеть большие чудеса", – сказал он.

Зеленский вместе с раввинами зажег ханукальные свечи

Ханука — еврейский праздник, посвященный восстановлению Иерусалима и повторному освящению Второго Храма в начале восстания Маккавеев против империи Селевкидов во II веке до нашей эры.

В этом году Ханука будет отмечаться с 25 декабря 2024 года по 2 января 2025 года.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

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