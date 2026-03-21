Зеленский с женой пришел на прощание с Филаретом — видео

Сегодня, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена пришли на прощание с патриархом ПЦУ Филаретом в Киеве.

"Сегодня украинцы прощаются с Патриархом Филаретом. Он приложил много усилий, чтобы в Украине была своя поместная церковь. Без его настойчивости и смелости не представить историю украинской самостоятельности, нашей духовной независимости и развития действительно своего сильного государства. Помним. Уважаем. Будем благодарны", - написал президент в Телеграм.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева началось прощание с патриархом Филаретом.

До утра воскресенья, 22 марта, над гробом будут читать Евангелие и будут совершаться заупокойные молитвы.

В воскресенье, 22 марта, в 8.30 утра в Михайловском соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую в сослужении епископата и духовенства возглавит митрополит Православной церкви Украины Эпифаний. После этого там же начнется чин отпевания.

Умер патриарх Филарет

20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти послужили последствия обострения хронических болезней.

9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарет госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с митрополитом ПЦУ Эпифанием и выразил соболезнования ему и всем верующим в связи со смертью патриарха Филарета.

«Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности. Украинский народ всегда будет уважать его вклад в развитие поместной церкви. И без энергии, характера и смелости патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины», — подчеркнул президент.