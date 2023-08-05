Зеленский считает, что в ближайшее время Украину заставят начинать переговоры с РФ — NYT

На фоне мирного саммита по Украине, который продолжается в Саудовской Аравии, официальный Киев подчеркнул, что прекращение войны сейчас станет "прелюдией к большему насилию".

Президент Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы на Украину усилится давление для поиска мира путем переговоров.

Об этом пишет NYT.

"Есть страны, которые могут помочь с безопасностными и политическими пунктами мирного плана. Есть страны, чье гуманитарное влияние, роль и традиции в международных отношениях могут помочь с возвращением насильственно депортированных в Россию украинских детей с возвращением наших солдат, как военных, так и гражданских пленных", — сказал Зеленский своим дипломатам перед началом саммита в Саудовской Аравии.

Приоритетом номер один, по его словам, является дать миру понять, что любое завершение войны, которое оставит контроль Россие над значительной частью Украины, будет служить прелюдией к большему насилию.

"Сила наших воинов на фронте в значительной степени является результатом силы наших договоренностей с нашими друзьями и партнерами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Саудовской Аравии начался мирный саммит относительно Украины. Во время него чиновники примерно из 40 стран, за исключением РФ, будут говорить о вариантах прекращения вторжения России в Украину. Подробнее – читайте в статье.

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