Зеленский считает Днепропетровскую область примером для других областей

В регионе по состоянию на сейчас воплощают почти полсотни проектов "Большого строительства".

Во время рабочей поездки на Днепропетровщину президент Украины Владимир Зеленский отметил, что именно эта область может стать примером успешного развития для других регионов, в том числе в реализации программы "Большая стройка".

"Днепропетровщина - один из самых мощных регионов Украины. Является действительно лидером во многих показателях социально-экономического развития. Где же, как не здесь находить рецепты для роста успеха каждого региона", - сказал Зеленский.

Он, в частности, отметил проекты, которые воплощаются в области по программе "Большая стройка" - развитие спортивной инфраструктуры, дорог и других объектов. А недавно открытый в Днепре Олимпийский дом считает показательным примером и для европейцев.

"Это такой прекрасный пример, как мы меняем государство. Это как раз тот случай, когда европейцы могут посмотреть и сказать: нам также надо такой вот украинский уровень", - отметил Президент.

На Днепропетровщине по состоянию на сейчас воплощают почти полсотни проектов "Большой стройки". В рамках президентской программы в области планируют восстановить 387 км государственных и более 90 км местных дорог.

"Днепропетровщина - в топе по реализации инвестиционных проектов, программы "Большая стройка". Хотелось бы, чтобы другие регионы подтягивались к флагманским областям", - сказал заместитель руководителя Офиса

Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по программе "Большая стройка" в Украине планируют построить и реконструировать 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений больницах и 6500 тыс. км дорог.

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