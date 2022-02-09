Зеленский считает новое вторжение РФ в Украину "маловероятным" — WSJ

Зеленский опасается, что оговорки о дальнейшей агрессии России негативно повлияет на общественно-экономическое положение в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новая угроза широкомасштабного вторжения российских войск в Украину маловероятна.
Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Как пишет издание, украинского президента волнуют постоянные оговорки стран Запада и США относительно возможного нападения РФ на Украину, негативно влияющих на общественно-экономическое положение в стране. В частности, Зеленского беспокоит вероятность дестабилизации Украины и экономики.
"Зеленский считает, что нападение маловероятно. Он опасается, что ужасные публичные предупреждения США о возможном вторжении идут на пользу усилиям России ", — пишет издание.
Журналисты американского издания обратились за комментарием к пресс-секретарю президента Украины Сергею Никифорову, однако он отказался предоставлять какую-либо информацию по этому поводу.
Напомним, ранее в Минобороны Польши заявили, что могут остановить агрессию Путина. Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что только жесткая позиция может остановить агрессию Российской Федерации.
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