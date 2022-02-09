Зеленский считает новое вторжение РФ в Украину "маловероятным" — WSJ

Зеленский опасается, что оговорки о дальнейшей агрессии России негативно повлияет на общественно-экономическое положение в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новая угроза широкомасштабного вторжения российских войск в Украину маловероятна.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Также читайте Россия стягивает военные корабли в Черное море

Как пишет издание, украинского президента волнуют постоянные оговорки стран Запада и США относительно возможного нападения РФ на Украину, негативно влияющих на общественно-экономическое положение в стране. В частности, Зеленского беспокоит вероятность дестабилизации Украины и экономики.

"Зеленский считает, что нападение маловероятно. Он опасается, что ужасные публичные предупреждения США о возможном вторжении идут на пользу усилиям России ", — пишет издание.

Журналисты американского издания обратились за комментарием к пресс-секретарю президента Украины Сергею Никифорову, однако он отказался предоставлять какую-либо информацию по этому поводу.

Напомним, ранее в Минобороны Польши заявили, что могут остановить агрессию Путина. Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что только жесткая позиция может остановить агрессию Российской Федерации.

Министерство обороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину | Новости мира

Читайте также: