Зеленский сделал громкое заявление о дальнобойном оружии США

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский на саммите расширения ЕС во вторник призвал Соединенные Штаты Америки быть открытыми к возможности предоставления Украине дальнобойного оружия, подчеркнув, что оно необходимо как фактор сдерживания агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник во время саммита расширения ЕС, передает «Интерфакс-Украина».

«Соединенные Штаты Америки должны быть открыты к возможностям использования оружия большой дальности, оружия дальнего боя. Это очень важно. Даже как сдерживающий фактор, мы должны иметь ее, использовать ее. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе», — сказал Президент.

По его словам, этот шаг станет решающим давлением на Россию, которое должно дополняться жесткими экономическими ограничениями. Президент поблагодарил международных партнеров за последние санкции, но акцентировал внимание на необходимости вторичных и более жестких ограничений, которые непосредственно ударят по военно-промышленному комплексу РФ.

«Нам нужны следующие, более жесткие санкции по газу. А также против ядерного поколения Российской Федерации. Все эти шаги действительно понятны, и направлены против их военно-промышленного комплекса, чтобы они (ред. РФ) не строили и не создавали столько ракет, которые Россия использует против Украины», — подчеркнул глава государства.

Напомним, накануне Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, в том числе о войне в Украине. Он сказал, что «последней капли» в США по отношению к России нет, и добавил: «Надо дать побороться». Также он подтвердил, что Украина не получит «Томагавки», а конфискацию российских активов США не обсуждают.

Президент США Дональд Трамп считает, что войну в Украине можно закончить в течение нескольких месяцев.

Ранее в Пентагоне сообщили, что на уровне министерства обороны США уже получен «зеленый свет» для потенциальных поставок Украине ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за американским президентом.