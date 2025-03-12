Зеленский сделал громкое заявление, относительно признания оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет признавать какие-либо оккупированные Российской Федерацией территории.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами по итогам переговоров между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии.

"Я, как президент, и украинцы, как граждане своей страны не будут нарушать Конституцию, будут защищать суверенитет, нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень непросто против такого врага сражаться. Это понятно. Но сегодня мы воюем за нашу независимость. И поэтому признавать любые оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем", — заявил президент.

Напомним, Зеленский оценил результаты встречи в Саудовской Аравии.

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