Зеленский сделал неожиданную оценку наступления российской армии

В начале весны Россия планировала начать полноценное наступление, но эти планы, очевидно, провалились.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу, 14 марта, передает «Интерфакс-Украина».

В своем заявлении он опирался на доклады украинского военного командования.

«Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась на начало весны уже на полную», — сказал президент.

При этом Зеленский отметил изменения в ведении войны государством-агрессором, у которого практически нет зимних пауз.

«Пауз больших у „русских“ нет — изменилась война. В первый год все терпели до зимы, потому что понимали: зимой нет каких-то наступательных действий. Уже все изменилось», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска готовят личный состав и бронетехнику к вероятному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области.

На Славянском направлении россияне применяют тактику малых групп, которые используют ночью антитепловизионные плащи и рельеф для скрытого передвижения.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что на Славянском направлении Силы обороны не только сдержали наступление оккупантов, но и смогли продвинуться. Успех был достигнут благодаря оперативным резервам в составе штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Благоприятной была погода, которая дала возможность массово использовать беспилотники.

Беспилотники становятся ключевым оружием Украины в войне против России. Эксперты говорят, что новая стратегия дронов уже меняет баланс сил на фронте.