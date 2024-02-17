Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине

Вопрос о мобилизации в Украине комплексный. В первую очередь, этот вопрос касается ротации военных.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вопрос комплексный, вопрос справедливых мобилизаций, и самый главный момент — вопрос ротаций. Люди, уставшие на фронте физически, украинцы, любой человек, это не зависит от нации, ты устал, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь, восстанавливаешься, а вместо этого тебя кто-то другой приходит, профессиональный человек, прошедший соответствующий срок тренировки. От этой системы зависит и система мобилизации — сколько людей у тебя на фронте, сколько есть у тебя резервов", — сказал он.

Он также отметил, что для обороны нужно определенное количество. Для контрнаступления нужно иметь другое количество бригад. Так что вопрос мобилизации является сложным делом.

Напомним, Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации. Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация продлены на 90 дней, то есть до 13 мая 2024 года.

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