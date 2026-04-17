Зеленский сделал новое заявление о возвращении украинцев из-за границы

По словам главы государства, существует несколько важных факторов для того, чтобы украинцы возвращались домой.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Чтобы граждане Украины, находящиеся за границей, вернулись домой, очень важна безопасность. Это приоритет №1.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии украиноязычной медийной платформе Net in Nederland.

По его словам, другие важные и приоритетные факторы — это восстановление Украины и рабочие места.

«Большой план по восстановлению, который мы будем делать с нашими партнерами-европейцами, дай Бог европейцы с американцами. Это очень важно. Это рабочие места. Нам нужно, чтобы наши таланты возвращались», — подчеркнул президент.

Возвращение мужчин — заявление Зеленского

В интервью телеканалу ZDF Владимир Зеленский высказался, что хотел бы, чтобы молодые украинские мужчины возвращались домой из Германии. Однако, добавил он, в Украине действует закон, разрешающий выезд тем, кто не подлежит мобилизации.

«В Украине действует закон — мужчины, которые не призывники могут свободно уезжать… Я не могу запретить людям свободно передвигаться», — сказал глава государства.

