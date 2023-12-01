Зеленский сделал новое заявление о выборах в Украине

Выборы в Украине во время войны состоятся при четырех условиях, которые есть у президента Владимира Зеленского.
Полномасштабная война в Украине сделала невозможным проведение президентских выборов в Украине, которые предварительно были запланированы на март 2024 года.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AP.
По словам главы государства, несмотря на то, что он готов провести выборы, большинство украинцев не поддерживают эту идею, поскольку считают такое голосование "опасным и бессмысленным", пока вокруг них идет война.
Зеленский добавил, что "нет слов, чтобы описать, насколько это сложная работа", однако он также не может представить вариант покинуть пост в такой ситуации.
"Это было бы очень несправедливо, неправильно и бесспорно демотивирует", – добавил он.
В ноябре 2023 года все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после окончания военного положения.
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