Зеленский сделал обнадеживающий прогноз по ситуации на Покровском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что непростая ситуация на Покровском направлении, где проводят штурмовые действия российские оккупанты, на протяжении последних дней стала улучшаться благодаря действиям украинских воинов.

Об этом он сказал в комментарии журналистке 1+1 в эфире национального телемарафона.

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"Перед выездом [президент Зеленский совершил визиты в Германию и Италию] мы проговаривали все эти детали [применительно к ситуации в Покровском направлении] три раза в день с [главнокомандующим ВСУ] Сырским. Там важная ситуация. Не хочу говорить раньше времени, надо немного потерпеть. Когда там все полностью стабилизируется, дай бог, тогда будем разговаривать об этом”, — отметил президент.

Три раза в день! Сырский докладывает о ситуации под Покровском - Зеленский эксклюзивно для ТСН

Напомним, как сообщило издание Forbes, украинские Силы обороны проводят контратакующие действия возле Покровска Донецкой области, к которому армия РФ продвигается уже длительное время с постоянными штурмами.

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