Зеленский сделал первое заявление об убийстве Парубия во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему сообщили об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и заверяет, что все силы привлечены для поиска убийцы.

Реклама

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Напомним, политика, общественный деятель и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий был убит около полудня 30 августа в Сиховском районе Львова. По неподтвержденным данным, убийца был замаскирован под курьера доставки еды и скрылся. В политике произвели сразу несколько выстрелов и он умер до приезда скорой.

Андрей Парубий – украинский политик и общественный деятель, сыгравший заметную роль в становлении современной украинской государственности. Родился 31 января 1971 во Львове. По образованию – историк, учился во Львовском университете. Еще с 1980-х годов активно участвовал в национально-демократическом движении, был соучредителем Народного Руха Украины и одним из организаторов студенческой голодовки 1990 года («Революция на граните»).

В последующие годы Парубий занимался политикой и общественной деятельностью, избирался народным депутатом от нескольких политических сил. В 2014 году принимал участие Революции Достоинства, а после бегства Януковича занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2016 по 2019 год — Председатель Верховной Рады Украины, где отмечался как один из ключевых парламентских спикеров периода реформ и сотрудничества с западными партнерами.

Реклама

Известен своей четкой проукраинской и антироссийской позицией, поддержкой курса на интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

В 2025 году продолжал вести активную политическую деятельность: