Зеленский сделал резкое заявление о том, что будет со светом в Украине

Зеленский также поблагодарил энергетиков за их работу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что было более 220 целенаправленных российских атак против объектов генерации электроэнергии. Он также сообщил, что Россия оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности.

Об этом он сказал 19 ноября во время выступления в Верховной Раде.

"С начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала около 18 гигаватт энергомощности в Украине. Вот это по-ихнему война. Война против людей, против света. Но наши люди делают все, чтобы не допустить темноты в Украине: для всех нас, для семей, для детей", - сказал он.

Владимир Зеленский также поблагодарил энергетиков за их работу.

"По защите, проделана колоссальная работа. Детали этого мы раскрывать не будем", - сказал он.

Президент отметил, что есть задача адаптироваться к энергетическому террору.

"Ответственность к выполнению этой задачи персональная", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что до конца года будут подготовлены паспорта "энергетической устойчивости" украинских регионов.

"Это впервые в Украине для всех областей будет наработана основа для каждой из областей выдержать все вызовы в энергетике. В следующем году мы будем имлементировать паспорта с точки зрения генерации", - сказал он.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские кафиры нанесли очередной массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины. За ночь и утро РФ выпустила 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона. Из-за российской атаки Одесса и область остались без света.

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