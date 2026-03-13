Зеленский сделал резкое заявление относительно снятия санкций против РФ: Путин получит миллиарды

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций приведет к усилению России. По его словам, средства от продажи энергоресурсов Москва направляет на производство вооружения, в частности дронов, которые применяются против Украины и в других регионах.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Франции в Париже в пятницу, 13 марта.

Президент отметил, что ослабление санкций в отношении российской нефти со стороны США может дать России около 10 миллиардов долларов на ведение войны.

«Снятие санкций только усилит Россию», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент сообщил о направлении украинских экспертных групп в три государства. Киев заявляет о готовности помогать партнерам по борьбе с беспилотниками типа «Шахед».

Санкции против России — последние новости

США на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и находящихся на морских судах нефтепродуктов. В документе говорится, что разрешение будет действовать до 11 апреля 2026 года.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал президента Дональда Трампа «щенком» президента России Владимира Путина после того, как США сняли санкции на российскую нефть во время войны с Ираном.

Впоследствии министр энергетики Великобритании Майкл Шенкс заявил, что правительство не будет ослаблять санкции в отношении российской нефти.