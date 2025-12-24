Зеленский сделал тревожное заявление о ракетах "Орешник" в Беларуси: что известно

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Размещение российских ракетных комплексов «Орешник» на территории Беларуси создает опасный прецедент для мировой безопасности. Украина уже готовит общий ответ на эти действия вместе с международными партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, ссылаясь на новые данные Службы внешней разведки.

«Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов», — подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, новые разведданные содержат уточненную информацию о присутствии и специфике размещения этих комплексов в соседнем государстве.

Напомним, по информации разведки, Россия наращивает производство баллистической ракеты «Орешник». Это часть стратегии усиления военного потенциала России.

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл детали размещения «Орешника» в Беларуси.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что может получить от российского диктатора Владимира Путина десять ракетных комплексов «Орешник».