Зеленский сделал важное заявление о Волынской трагедии: что изменится уже через два дня

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина заинтересована в ускорении поисковых и эксгумационных работ на местах захоронений жертв Волынской трагедии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что установление полной правды и достойное уважение погибших является общей обязанностью.

Реклама

В своем обращении глава государства напомнил, что в этот день Украина и Польша традиционно чтят память мирных жителей, погибших во время событий Второй мировой войны на Волыни. Представители обоих государств приняли участие в совместных молитвах, как в Украине, так и в Польше.

Президент сообщил, что в ближайшее время начнется новый этап работ.

«Украина делает свою часть для честного установления фактов по убитым в те годы: там, где были села и где были погибшие, проводятся поисковые работы. Украина заинтересована в том, чтобы их ускорить. Уже через два дня начнутся эксгумационные работы на территории сел Островки и Воля Островецкая. Полная правда и христианская честь погибших — это то, что нужно», — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что сегодня Украина и Польша имеют общего врага, представляющего угрозу для обоих государств.

Реклама

«Говоря о том, что было, мы должны не подвергать сомнению будущее наших народов — будущее Украины, Польши, будущее всей нашей Европы», — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, именно сохранение исторической памяти, установление фактов и взаимное уважение должно укреплять партнерство между Украиной и Польшей, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии.

Волынская трагедия — последние новости

Напомним, Андрей Сибига заявил, что Киев добился прогресса с Польшей в чувствительных исторических вопросах и поддерживает осуществление эксгумаций.

К слову, ранее бывший президент Польши Анджей Дуда заявлял, что большинство украинцев не знакомо с историей Волынской трагедии и выразил обеспокоенность из-за присутствия у некоторых украинцев символики, связанной с Бандерой.

Реклама

Новости партнеров