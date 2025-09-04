Зеленский сделал важное заявление относительно вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

После саммита Коалиции желающих, который состоялся 4 сентября в Париже, членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что членство в ЕС — это «обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности» для Украины.

«В нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт», — сказал президент Украины.

Как сообщалось, Владимир Зеленский также отметил, что во время саммита Коалиции желающих было достигнуто понимание основы для реальных гарантий безопасности, которые начнут действовать уже сейчас, в условиях войны. Речь идет о поддержке украинской армии оружием и финансированием.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита Коалиции желающих в Париже назвал способность украинской армии сдерживать российскую агрессию — наиболее важной гарантией безопасности для Украины.

Президент Еврокомиссии Уосула фон дер Ляйен заявила о новой эре безопасности, в которой Украина должна превратиться в «стального дикобраза».