Зеленский сделал загадочное заявление после визита Виткоффа и Кушнера и анонсировал встречу с Трампом

Визит Виткоффа и Кушнера в Киев / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после визитов американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву стороны приблизились к новому формату переговоров.

Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами.

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«Благодарим вас за вопрос, благодарим американскую сторону, что они впервые разблокировали переговоры между нами, между украинцами и с русскими. И этот визит тому подтвержден», — отметил он.

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Украина движется к трехстороннему формату — Зеленский

Зеленский заявил, что, по его мнению, переговорный процесс двигается к трехстороннему формату.

Президент подчеркнул, что пока не может раскрыть все детали договоренностей с США. По его словам, сначала стороны должны завершить подготовительную работу, после чего планируют публично уведомить о результатах.

«Мы двигаемся, на мой взгляд, к трехстороннему формату… Дальше мы все будем готовить и приближать трехстороннюю встречу Украины, России и Америки, если все стороны согласятся. Также мы хотим сделать это осенью. Если выйдет в сентябре, то прекрасно. Чем раньше, тем лучше», — отметил Зеленский.

Он добавил, что следующая трехсторонняя встреча может состояться в Эмиратах, Швейцарии, Турции, есть приглашения от разных стран.

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Зеленский ожидает встречи с Трампом

Зеленский сообщил, что рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20 числах сентября. Во время встречи он планирует поднять вопросы, которые обсуждались с американскими представителями.

«Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом, поднятие этой темы, и, дай Бог, будет результат», — сказал президент.

Визит Виткоффа и Кушнера в Киев — последние новости

Напомним, Зеленский сообщил, что посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев привезли новые идеи, часть которых касается возможных шагов по уменьшению эскалации. В то же время спецпредставители признают, что пока неизвестно, удастся ли согласовать интересы Киева и Москвы.

Представитель президента США Стив Виткоф прокомментировал свой визит в Москву и Киев. Он заявил, что переговоры дали «существенный прогресс», в частности, в планировании новых трехсторонних встреч.

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