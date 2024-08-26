Зеленский сделал заявление о беглецах и коллаборантах

Президент сообщил, что вскоре должен быть представлен "четкий план" по противодействию незаконному пересечению границы.

Через две недели правоохранители и антикоррупционные органы должны предоставить четкий план по решению вопросов коллаборантов и незаконного пересечения границы.

Об этом говорилось в обращении Владимира Зеленского 26 августа.

Он рассказал, что провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов и, прежде всего, уделил внимание противодействию коллаборантам, расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины, незаконному пересечению границы и антикоррупционной программе.

Через две недели должен быть наработан и представлен четкий план решения этих проблемных вопросов.

"Все они абсолютно ясны. Нужны действия", — сказал президент.

Зеленский сообщил, что на совещании отдельно рассматривались вопросы границы, фактов его незаконного пересечения, а также антикоррупционной программы и состояния всех мер.

Напомним, 26 августа советница по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Государственное бюро расследований подтвердило факт нелегального пересечения границы одним из народных депутатов. Речь идет об бежавшем из Украины Артеме Дмитруке.

Накануне Дмитрий объявил о подозрении в нападениях на граждан.

Добавим, что журналисты в эксклюзиве TSN.ua рассказали, где сейчас находится скандальный нардеп Дмитрук, как объясняет свои действия и что говорят украинские правоохранители.

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