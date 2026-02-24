Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Агрессор Россия использует ошибки при мобилизации для раздувания паники внутри страны. В частности, прибегая к искусственному интеллекту.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, в интервью для Tagesschau.

«Безусловно, есть много вызовов из ТЦК, но также много дезинформации, много ИИ. Россия сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не чистая правда», — высказался глава государства.

По словам главы государства, россияне используют любую ошибку или сложную ситуацию для раздувания паники внутри страны.

«Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации — ред.), найти более технологичный подход. Увидим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом», — добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал условие отказа в мобилизации. По его словам, перевести армию на контракты можно при условии надлежащего финансирования. Помощи в этом может ЕС.

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорит, что около 1–5% конфликтов между военнообязанными и ТЦК в Украине реальны. Впрочем, подавляющее большинство подобных инцидентов создается искусственно, в том числе с помощью ИИ с целью дискредитации мобилизации в стране.

