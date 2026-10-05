Зеленский сделал заявление о новых ударах по России: что известно

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина готовит новые дальнобойные удары по России и согласовала с партнерами четкие сроки поставки оружия. В частности, речь идет о снарядах для F-16, деньгах на производство украинских дронов и ракет, а также совместных оборонных проектах с Европой.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Новые дальнобойные удары Украины по России: что заявил Зеленский

В ходе специального совещания с руководством Министерства обороны и дипломатами Офиса Президента глава государства отдельно остановился на вопросе дальнобойных ударов по российским объектам.

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«Отдельно обсудили с Евгением Хмарой и Михаилом Драпатым реализацию наших дальнобойных операций. Новые задачи по дальнобойности тоже определены», — заявил Владимир Зеленский.

Президент также обсудил с командой точные сроки снабжения оружием от союзников. По его словам, все договоренности уже четко согласованы, а Украина каждый день договаривается о новых объемах помощи.

Зеленский рассказал, что новые договоренности предполагают боеприпасы для F-16, дополнительное финансирование для украинских ракет и дронов, а также совместные производства с Европой. Он подчеркнул, что ожидает своевременного выполнения всех поставок.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет всегда отвечать на российские обстрелы. Он подчеркнул: если Россия атакует украинскую гражданскую инфраструктуру, в частности мосты в Киеве, ВСУ будут бить в ответ по российской военной логистике, в частности, по Крымскому мосту.

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Кроме этого Украина планирует одновременно усиливать несколько компонентов противовоздушной обороны — истребительную авиацию, обеспечение F-16 боеприпасами, дроны-перехватчики, малые ракеты и турельные системы.

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