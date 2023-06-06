Зеленский сделал заявление о подрыве оккупантами Каховской ГЭС: "Экологическая трагедия руками российских террористов"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о затоплении большого количества поселков и разрушении станции в результате теракта — подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами в ночь на 6 июня.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Владимира Зеленского.

"Напраздничное настроение. Во-первых, потому что военное время. Во-вторых, даже в военное время можно находить дни, когда хочется чего-нибудь теплого и приятного", — сказал президент в начале пресс-конференции, отметив, что она проходит в День журналиста.

Однако главной темой мероприятия стал подрыв Каховской дамбы.

"Сегодня у нас ночью экологическая трагедия, сделанная руками российских террористов. Взорвана Каховская дамба, затоплено большое количество поселков, разрушение Каховской станции", — заявил Зеленский.

Напомним, ночь на 6 июня враг взорвал Каховскую ГЭС . Людей из Херсонской области эвакуируют.

Олаф Шольц – канцлер Германии – заявил, что подрыв дамбы ГЭС – это "новое измерение" войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обратился в НАТО с заявлением о определении вступления нашего государства в Альянс. Россия взорвав Каховскую ГЭС чувствует безнаказанность, а потому нужно обеспечить безопасность не только Украины, но и Европы.

Онлайн-трансляция событий дает актуальную ситуацию в Украине после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

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