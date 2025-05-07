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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 суток

Предложение о прекращении огня, которое может дать шанс дипломатии, не снимается, однако от России мир не видит ответа.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 суток

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Предложение Украины прекратить огонь по меньшей мере на 30 суток остается в силе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 мая.

«Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь по меньшей мере на 30 суток остается в силе — мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии», — сказал он.

Однако именно от России мир не видит ответа.

«Никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно, для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени», — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что война — это проигрыш для всех, в том числе и для агрессора.

Президент Украины отметил, что идет работа над тем, чтобы украинское небо было более защищено.

«И недели сейчас — не исключение. Продолжается работа с партнерами, чтобы мы смогли не только получить новые системы ПВО и ракеты к ним, но также чтобы локализовать производство в Украине нужных нам систем и ракет. Это одно из требуемых стратегических решений. И вообще для безопасности в Европе, не только для нашей страны, защита неба Украины — это одна из основ будущей архитектуры безопасности», — заявил Зеленский.

Тем временем президент РФ Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии по случаю 9 мая.

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